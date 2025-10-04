ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة

خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت إلى الخميس المقبل وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

وتتكون شبورة مائية من (8:4 صباحاً) علي بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ويسود نشاط رياح من الأحد إلى الخميس، على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

اقرأ أيضًا:

وزير الزراعة: وقف صرف الأسمدة لهذه الفئات

أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعزيز أمن الإمدادات.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الربط مع اليونان