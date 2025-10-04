لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

أثارت أسعار الحج السياحي 2025-2026 الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما أعلنت شركات سياحية عن أسعار الموسم الجديد وفتحت باب الحجز للمواطنين.

حقيقة أسعار الحج السياحي المتداولة

في هذا السياق، نفت وزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن أسعار برامج الحج السياحي 2025-2026، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تعكس الأسعار الرسمية وأن ما يتم تداوله مجرد توقعات غير معتمدة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الأسعار الخاصة ببرامج الحج السياحي لموسم الحج القادم لم يتم تحديدها بعد، حيث تخضع لتقييم عدة عوامل وفق الضوابط المنظمة للحج السياحي، والتي لم تُعلن بعد.

وأضافت الوزارة أن ما يتم نشره على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسعار لا يُعتبر رسميًا ولا يستند إلى أي قرار معتمد.

وفي نفس السياق، أوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة بدأت العمل على إعداد الضوابط الخاصة بالحج السياحي من خلال اجتماعات دورية لمناقشة المقترحات وصياغة مسودة، تمهيدًا لعرضها على وزير السياحة والآثار لاعتمادها رسميًا.

وأكدت سامية سامي أن الهدف من هذه الخطوات هو وضع أسعار عادلة ومعلنة رسمياً بما يضمن تنظيم موسم الحج السياحي بشكل شفاف ومنظم، وحثت الوزارة وسائل الإعلام على تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالموضوع.

تأكيد عدم تغيير الأسعار عن الموسم السابق

في سياق متصل، أكد يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار الحج السياحي 2025-2026 لن تشهد أي تغيير عن الموسم السابق.

وكانت بعض شركات السياحة، أعلنت خلال الفترة الماضية، عن أسعار الحج السياحي للموسم الجديد وفتحت باب الحجز، وقدمت بعض الشركات خصومات عن البرامج، وذلك دون أن تُصدر الوزارة الضوابط الرسمية للحج والتي تتضمن الأسعار، وهو ما يُعد غير قانوني، خاصة أنه حتى الآن لا توجد مرجعية رسمية للأسعار ولم تُعلن الأسعار بشكل رسمي.

وأكد مصدر مسئول بغرفة السياحة، أنه يجب على المواطنين عدم الحجز ودفع البرامج قبل إعلان الوزارة الضوابط المنظمة للموسم الجديد ومنها الأسعار.

وشدد على ضرورة تجنب التعامل مع الكيانات الوهمية، تجنبًا للنصب.

