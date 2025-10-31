

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تصوير - محمد معروف

كشف الداعية عمرو مهران، عن أنواع من الشباب غير صالحين للزواج بسبب توافر فيهم صفات يستحيل التأقلم معها.

وقال في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أوجه نصائح للفتيات المقبلات على الزواج بالابتعاد عن الشاب الذي لا يتحمل المسئولية والذي دائما ما يلوم الآخرين، وأخلاقه غير طيبة والذي يتلفظ بألفاظ سيئة وليس لديه حدود في أي شيء.

وأضاف عمرو مهران، أن علاقة الشاب المولى عز وجل من أهم الأسباب التي يجب على الفتيات أن تأخذها بعين الاعتبار، مضيفًا: "إبعدي عن الشباب اللي علاقته بربنا سبحانه وتعالى مش حلوة، وهتلاقي دا في تصرفات وطريقة كلامه وتركه للفروض".



ونوه عمرو مهران، إلى أن فترة من 6 شهور إلى عام مدة مناسبة للخطوبة ويتم بعدها الزواج مباشرة، بعد أن يكون كل من الشريكين تعرف على الآخر بشكل أكبر، وتعوّد كل منهما على الآخر، مشددا على أنه حال استمرار الخطوبة لوقت أكثر من ذلك، ستكون هناك خطورة على علاقة الولد والفتاة.

ونوه إلى أن مفهوم الحب في الوقت الحالي لا يختلف كثيرًا عن الحب قديما، وكلاهما مبني على الرحمة والاحترام والود والتقدير والاحتواء، وطالما توافرت هذه المعاني في العلاقة، كلما استمرت وكانت أقوى.