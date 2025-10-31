إعلان

وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. والجنازة بمسجد مصطفى محمود

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:04 ص 31/10/2025

الشيخ عبدالباسط عبدالصمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي صباح اليوم الجمعة، عصام عبدالباسط عبدالصمد، نجل القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

وقال القارئ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، في بيان له، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي، عصام عبدالباسط عبدالصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025".

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين، داعيًا "اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد مسجد مصطفى محمود أبناء الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ياسر عبدالباسط عبدالصمد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة