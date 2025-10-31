وفاة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. والجنازة بمسجد مصطفى محمود

توفي صباح اليوم الجمعة، عصام عبدالباسط عبدالصمد، نجل القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

وقال القارئ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، في بيان له، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي، عصام عبدالباسط عبدالصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025".

وأضاف أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الجمعة بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين، داعيًا "اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة".