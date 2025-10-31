إعلان

الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة.. اليوم

كتب : مصراوي

07:00 ص 31/10/2025

شبورة مائية

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أن هناك ظواهر جوية مسيطرة حيث حذرت من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

