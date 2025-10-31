شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، عن أسماء مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الحزب يخوض الاستحقاق البرلماني المقبل برؤية وطنية واضحة تقوم على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وتمثيل المواطنين بأداء برلماني فعّال يعبر عن تطلعاتهم ويشارك في صياغة مستقبل أفضل للوطن.

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026/2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الذي نص على تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الـ 21 منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومى، أن مشكلة الجيل الحالي هي تحويل الليل إلى نهار، والنهار إلى ليل، موضحًا أن عدم النوم في الليل ينتج عنه زيادة الأزمات القلبية، وتسبب الجلطات.

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، عن إقلاع رحلاتها المغادرة من مطارات الجمهورية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.