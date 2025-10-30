"بتجيب جلطات" .. جمال شعبان يحذر من زيادة ساعات النوم

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومى، أن مشكلة الجيل الحالي هي تحويل الليل إلى نهار، والنهار إلى ليل، موضحًا أن عدم النوم في الليل ينتج عنه زيادة الأزمات القلبية، وتسبب الجلطات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، عبر قناة «الشمس»، أن كل مواطن عليه أن يحافظ على كيمياء الجسم مشيرا إلى أن الشخص الذي ينام أقل من 4 ساعات، وأكثر من 9 ساعات متصلة، عرضة للجلطات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك على المواطنين الحذر من الأزمات الصحية.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومى، إلى أن النوم الطبيعي يكون 6 ساعات، ولا يكون أقل من ذلك، لكي ترتاح أجهزة الجسم.

