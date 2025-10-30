يُعد الملك توت عنخ آمون، أحد أشهر فراعنة مصر القديمة والحديثة على حد سواء، رغم أنه حكم مصر في سن التاسعة ولم يتجاوز التاسعة عشرة عند وفاته، ويعني اسمه "الصورة الحية للإله آمون"، وارتبط اسمه بأحد أعظم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين حين عُثر على مقبرته كاملة دون أي تلف.

وُلد توت عنخ آمون في الأسرة الثامنة عشرة، وهو ابن الملك إخناتون، أول من دعا إلى عبادة إله واحد هو "آتون"، ووالدته المعروفة بلقب السيدة الصغيرة التي لم يُحدد اسمها حتى الآن، ولم تكن والدته الملكة الرئيسية "نفرتيتي"، ما جعل زواج إخناتون من أخته بهدف إنجاب وريث للعرش أمراً شائعاً في ذلك العصر، وتزوج توت عنخ آمون من شقيقته غير الشقيقة "عنخ إسن آمون" وهما لا يزالان في مرحلة الطفولة.

إنجازات ملك حكم طفلًا ورحل شاباً

رغم قصر فترة حكمه التي لم تتجاوز عشر سنوات، فإن توت عنخ آمون ترك بصمات واضحة في معابد الكرنك والأقصر، وأعاد العاصمة من تل العمارنة إلى طيبة بعد فترة اضطراب ديني أحدثها والده.

وساهم وزيره "خبر خبرو رع آي" في تثبيت دعائم الحكم وإعادة التوازن الديني بتعدد الآلهة، وأنشأ الملك الشاب المراكب المقدسة وشيد قصر "ملايين السنين" الذي لم يُعثر عليه حتى اليوم.

اكتشاف المقبرة.. لحظة غيرت تاريخ الآثار

في الرابع من نوفمبر عام 1922، كان عالم الآثار البريطاني "هوارد كارتر" على موعد مع الاكتشاف الأثري الأهم في القرن العشرين، حين عثر في وادي الملوك على مقبرة الملك توت عنخ آمون (KV62) كاملة بكل محتوياتها.

وجد كارتر داخل المقبرة أكثر من 5000 قطعة أثرية، من بينها التابوت الذهبي الشهير، والعربات الحربية، والأثاث الملكي المزخرف بالعاج والذهب، ومقتنيات شخصية تعكس حياة القصر الملكي.

واكتشاف المقبرة تبعته سلسلة وفيات غامضة بين أفراد البعثة، مما أطلق شائعة "لعنة الفراعنة"، والتي نفاها العلماء.

لغز موت الفرعون الشاب

رحل الملك توت عنخ آمون في التاسعة عشرة من عمره، وظلت أسباب وفاته لغزاً، حيث تشير بعض الفرضيات إلى مقتله بدافع سياسي من وزيره "آي"، الذي تزوج من أرملته فور وفاته، بينما رجحت دراسات حديثة أنه توفي بسبب مضاعفات كسر في الجمجمة أو إصابة بعدوى الملاريا، وأثبتت فحوص الحمض النووي أن جسده يحمل آثار أمراض وراثية نتجت عن زواج الأقارب المتكرر داخل العائلة الملكية.

محتويات المقبرة.. متحف للحياة الملكية

احتوت مقبرة توت عنخ آمون على كنوز نادرة أبرزها التابوت الذهبي الضخم، والمجوهرات، والأثاث الملكي، والأدوات التجميلية، والعربات الحربية، والأسرة المطعّمة بالعاج.

وفق وزارة السياحة والآثار، يُعد الملك توت عنخ آمون من أشهر ملوك مصر القديمة، ليس فقط لكونه تولى الحكم في سن صغيرة، ولكن بسبب اكتشاف مقبرته الكاملة بكنوزها عام 1922، والتي ظلت واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، كما أثارت وفاته المبكرة لغزًا ما زال يحير العلماء حتى اليوم.

المقبرة رقم 62.. جوهرة وادي الملوك

دُفن الملك الشاب في المقبرة رقم 62 بوادي الملوك في الأقصر، التي اكتشفها عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في نوفمبر عام 1922.

تبلغ أبعاد غرفة الدفن نحو 6 أمتار طولًا و4 أمتار عرضًا، وتضم التابوت الحجري المصنوع من الكوارتزيت، تحيط به المعبودات الحاميات ناشرات أجنحتهن لحماية الملك، وبداخله ثلاثة توابيت متتابعة تأخذ شكل الملك في وضع المعبود "أوزير.

أهم ما عُثر عليه كان التابوت الداخلي المصنوع من الذهب الخالص ويزن حوالي 110.4 كجم، على شكل مومياء ملفوفة بالكتان يغطيها بالكامل عدا الوجه.

وكان التابوت يحوي القناع الذهبي الشهير لتوت عنخ آمون الذي أصبح رمزًا للحضارة المصرية.

وصُنع التابوت الأوسط من الخشب المغطى بصفائح ذهبية وزُين بعجائن زجاجية ملونة بألوان زرقاء وحمراء وخضراء، وهو الآخر يُعرض اليوم بالمتحف المصري بالتحرير ضمن مجموعة الملك الشاب.

والتابوت الخارجي هو الأضخم بين الثلاثة، مصنوع من الخشب المذهب على هيئة المعبود "أوزير"، ويمسك الملك فيه بالشارات الملكية المتقاطعة على صدره.

ويبلغ طول التابوت 223.5 سم، وعرضه 83.8 سم، وارتفاعه 105.5 سم، وتزين يديه رقائق ذهبية مطعّمة بزجاج ملون. وظل هذا التابوت في المقبرة منذ عام 1922 حتى نُقل إلى المتحف المصري الكبير في 12 يوليو 2019.

تفاصيل عملية النقل والترميم: كيف تم إنقاذ أثر تاريخي ونقله بسلاسة؟

قبل نقله، كشفت الفحوص أن الغطاء والقاعدة تعرضا لتشققات وضعف في طبقات الجص المذهبة نتيجة الرطوبة وطول الزمن.

وبعد تنسيق دقيق بين وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار، غُلف التابوت بعناية فائقة، واستخدمت وحدات مضادة للاهتزاز لضمان سلامته أثناء الرحلة من الأقصر إلى المتحف المصري الكبير.

في 14 يوليو 2019، تم وضع التابوت في قاعة العزل بالمتحف لمدة أسبوع، ثم بدأت مرحلة التعقيم الكامل في 22 يوليو، تمهيدًا لأعمال الترميم التي شملت تنظيفًا ميكانيكيًا ورطبًا، وتثبيت الطبقات المذهبة المتساقطة، وتقوية البنية الخشبية الداخلية.

كان أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن المتحف يستعد لعرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد، والتي يصل عددها إلى 5398 قطعة أثرية.

وأوضح زيدان وفق ما ذكره معلومات الوزراء، أن جميع مقتنيات الملك تم تجميعها من عدة مواقع، شملت المتحف المصري بالتحرير، والمتحف الحربي، ومدينة الأقصر، ليصبح المتحف المصري الكبير المكان الوحيد الذي يحتضن المجموعة كاملة.

وأشار إلى أن قاعات العرض بالمتحف مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى تزويدها بفتارين عرض حديثة مطابقة لأعلى معايير الحفظ المتحفي، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لحماية الآثار وإظهارها بأفضل صورة للزوار.

