خطة تطوير شاملة.. كيف تحولت الأهرامات من تجربة بدائية إلى سياحة عالمية؟

شهدت منطقة أهرامات الجيزة تحولًا جذريًا بعد تنفيذ خطة تطوير متكاملة لخدماتها بواسطة شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية"، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتقديم تجربة عالمية متميزة للزوار من مختلف أنحاء العالم.



وشمل التطوير تحديث البوابات الرئيسة بأنظمة دخول إلكترونية حديثة، وتجميل الممرات والمناطق المحيطة، إلى جانب توفير أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة لضمان سهولة تنقل الزائرين داخل المنطقة، كما تم تنظيم نشاط الخيول والجمال وتحديد أسعارها، وتحديث الإضاءات الداخلية للأهرامات الثلاثة، مع إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم كافيهات ومقاعد ومظلات توفر للزائرين تجربة مريحة وآمنة، وتعكس الطابع الحضاري للمكان وتواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ويأتي المشروع ليسهم في تهيئة بيئة خدمية متطورة تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم، لتظهر اليوم في ثوب جديد وعصري كأيقونة حضارية تتكامل مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وتجسد نجاح الدولة في تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بعظمة التاريخ المصري القديم.

