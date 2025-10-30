اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025



تبدأ مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي 2025 بعد منتصف ليل اليوم الخميس، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود إلى التوقيت الطبيعي، عقب انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي استمرت نحو ستة أشهر.



يأتي القرار في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواءمة المواعيد الرسمية مع ظروف الطقس خلال فصل الشتاء، إذ يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مثل هذا التوقيت من كل عام، وفق قرار مجلس الوزراء.



موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025



وفق قرار مجلس الوزراء، فإن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر يبدأ وتأخير الساعة 60 دقيقة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يستمر التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.



طريقة تغيير الساعة على الأجهزة المختلفة



يمكن للمواطنين ضبط الساعة عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل آخر خميس من أكتوبر، أو تفعيل خيار الضبط التلقائي لتطبيق التوقيت الشتوي بشكل آلي.