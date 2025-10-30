تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها، علىى النحو التالي:

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل "إنجازاً معمارياً واقتصادياً ضخماً" يعكس قدرة الدولة المصرية على بناء مستقبل حضاري يتناسب مع مكانتها

أكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن أزمة المنطقة العربية الحقيقية تكمن في ضعف الإيمان بفكرة الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن العديد من القوى السياسية والمليشيات تتبنى أيديولوجيات معادية للدولة الحديثة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما تردد بشأن غلق عددا من الطرق الرئيسية بالتزامن مع الاحتفالية المرتقبة لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إنّ المتحف المصري الكبير لم يحظَ أي متحف آخر في العالم بدعاية مماثلة له، مؤكدًا أن كل شعوب العالم تنتظر يوم افتتاحه التاريخي الذي وصفه بالحدث الثقافي الأكبر في العصر الحديث

اقترح الإعلامي أحمد موسى منح الموظفين والطلاب في المدارس والجامعات إجازة رسمية يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.