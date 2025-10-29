إعلان

حقيقة غلق الطرق لاحتفالية المتحف المصري الكبير

كتب : داليا الظنيني

10:13 م 29/10/2025

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما تردد بشأن غلق عددا من الطرق الرئيسية بالتزامن مع الاحتفالية المرتقبة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المعلومات المتداولة حول "الإغلاق الكامل" غير صحيحة.

وأوضح موسى أن الإجراءات المرورية ستقتصر على تحويلات مرورية بعيدًا عن الطرق الرئيسية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية بصدد إصدار بيان رسمي خلال الساعات القادمة لتأكيد عدم وجود أي إغلاقات للطرق.

وانتقل موسى لوصف الأهمية التاريخية واللوجستية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث هو "أكبر حدث مهم بعد 157 سنة من افتتاح قناة السويس".

وأشار موسى إلى أنه تقديرًا لمصر، ستحتفل متاحف عالمية كبرى مثل متحف اللوفر في فرنسا والمتحف البريطاني بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الميادين الكبرى في مختلف أنحاء العالم ستنقل هذا الحدث بشكل مباشر، معربًا عن فخره وتقديره للجهود المبذولة من القائمين على هذا المشروع التاريخي.

