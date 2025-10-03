الري: فيضانات "طرح النهر" ظاهرة طبيعية.. وشائعات غرق المحافظات مبالغات

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما يتم تداوله عن غرق محافظات بأكملها مثل المنوفية بسبب الفيضانات هو مبالغات لا أساس لها، مشددًا على أن الغمر اقتصر على أراضي طرح النهر فقط.

وقال غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن أراضي طرح النهر هي جزء طبيعي من المجرى المائي لنهر النيل، مضيفًا أن غمرها يحدث بشكل متوقع مع ارتفاع منسوب المياه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ارتفاع وانخفاض منسوب النيل ظاهرة موسمية تحدث سنويًا بناءً على احتياجات الزراعة والشرب، قائلًا: "هذه عملية طبيعية تتكرر كل عام، ولا تعني أزمة مائية."

وأشار غانم، إلى أن الوزارة أرسلت تحذيرات إلى المحافظات النيلية في 7 سبتمبر لتنبيه الأهالي بضرورة الابتعاد عن أراضي طرح النهر، مؤكدًا أن السكان كانوا على علم مسبق بإمكانية الغمر.

وأضاف أن هذه الأراضي تُزرع في الشتاء عند انخفاض المنسوب، لكن الأهالي يدركون أنها معرضة للغمر في الصيف، مشيرًا إلى أن بعض المنازل المبنية بشكل غير قانوني في هذه المناطق تأثرت.

وتابع غانم، أن الدولة ملتزمة بحماية مواطنيها، قائلًا: "على الرغم من أن بعض المباني مقامة بالمخالفة، فإن الدولة تعمل على حماية الأهالي وتأمينهم."

وأكد غانم أن زيادة تدفق المياه هذا العام بنسبة 25% عن المتوسط ناتجة عن كميات المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية، مشددًا على أن السد العالي يدير هذه الكميات بأمان.

وأشار إلى أن قرارات تصريف المياه تُتخذ بناءً على دراسات دقيقة تشمل سيناريوهات متعددة، مؤكدًا أن الوزارة تحافظ على استقرار المنظومة المائية وتلبية احتياجات الري.

