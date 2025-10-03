عمرو أديب: ما تفعله إثيوبيا اعتداء مائي غبي يماثل إعلان الحرب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تصرفات إثيوبيا في إدارة سد النهضة تمثل اعتداءً مائيًا على مصر والسودان، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعادل أضرار الحروب التقليدية بالطائرات والدبابات.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ارتفاع منسوب مياه النيل بسبب إثيوبيا يُعد اعتداءً واضحًا، مضيفًا أن هذا التصرف يُدمر البنية التحتية ويُشرّد المواطنين في عدة محافظات مصرية.

وأوضح أن إثيوبيا تفتقر إلى الشعور بالمسؤولية تجاه الدول المجاورة، قائلًا: "ما تقوم به إثيوبيا ليس مجرد إهمال، بل هو تصرف غبي يُشبه إعلان الحرب على مصر والسودان."

وأشار أديب، إلى أن مصر، رغم استعدادها وإمكانياتها الهندسية واللوجستية، تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا الاعتداء المائي، مؤكدًا أن الدولة ملزمة بحماية مواطنيها وتوفير المأوى والطعام والشراب للمتضررين.

وأضاف أن الفيضانات تتكرر سنويًا في هذا الوقت من العام، لكن تصرفات إثيوبيا هذا العام زادت من حدتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تتخلى عن مواطنيها وستقف إلى جانبهم حتى انتهاء هذه الأزمة.

وتابع عمرو أديب، أن مصر تُظهر استقرارًا ملحوظًا مقارنةً بالدول المجاورة التي تعاني من الحروب، قائلًا: "مصر بلد غريب، فعندما تحدث أزمة في دول أخرى، يهرع الجميع للمساعدة، لكن في مصر يبحث البعض عن الأخطاء."

وأكد أديب أن الدولة المصرية، بوزارة الري ومهندسيها، كانت مستعدة لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن مفهوم الحرب الهجينة يشمل أضرارًا مثل موجات اللاجئين والفيضانات، مؤكدًا أن ما تقوم به إثيوبيا يندرج ضمن هذا النوع من الحروب.

وأضاف أن المسؤولين في مصر، بما في ذلك الوزراء المعنيين، يجب أن يتحركوا بسرعة لتعويض المتضررين من سكان أراضي طرح النهر وتوفير أماكن إيواء لهم، مؤكدًا أن المواطن المصري هو ابن مصر ويستحق الدعم الكامل حتى لو ارتكب الخطأ بالعيش في تلك الأراضي.

