أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.



وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.



وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية من 8:4 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



وتوجد فرص تكون أتربة عالقة نهارًا على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

