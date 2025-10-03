إعلان

تعزيز أمن الإمدادات.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الربط مع اليونان

كتب : مصراوي

03:30 ص 03/10/2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط مع اليونان يمثل خطوة تنفيذية مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035 التي تستهدف تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية وجعل مصر مركز عبور رئيسي للطاقة في المنطقة.

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات له على هامش مؤتمر مرافق الطاقة الإفريقية، أن المشروع يُعد بمثابة أحد الجسور الاستراتيجية لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، منوها إلي أن تم إدراجه ضمن قائمة المشروعات المدعومة من الاتحاد الأوروبي في مجال الربط الكهربائي، بما يتيح له الحصول على تمويل أوروبي مباشر ضمن خطة تعزيز أمن الطاقة في القارة.

ووقّعت الحكومة المصرية واليونان اتفاقاً للتعاون في استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين، تمهيداً لتصدير قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر الشبكة اليونانية.

جاء التوقيع في إطار اتفاق ثلاثي يضم كلًا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء – المشغل الرئيسي للشبكة الموحدة في مصر – وشركة “IPTO” اليونانية المسؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء في اليونان، إلى جانب شركة “إيليكا” Elia التابعة لمجموعة كوبلوزيس المنفذة للمشروع.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة مشروع الربط مع اليونان مؤتمر مرافق الطاقة الإفريقية

