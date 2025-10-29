الجيزة تعلن عودة المياه بحدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم أمام العقار رقم (79) بمنطقة الضغط – حدائق الأهرام، وذلك بعد أن تسبب العطل في انقطاع مؤقت للمياه بعدد من مناطق القطاع.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع حي الهرم أنهت أعمال الإصلاح بالكامل، وتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق التي تأثرت بالانقطاع.

ووجّه المحافظ الشكر لفرق العمل على سرعة استجابتهم وتعاملهم الفوري مع الموقف، مشيرًا إلى أنه تم احتواء المشكلة في وقت قياسي لتقليل التأثير على المواطنين.

وشددت محافظة الجيزة على أن غرفة العمليات تتابع الموقف ميدانيًا لضمان استقرار ضخ المياه وعودتها بشكل طبيعي إلى جميع المناطق المتضررة في حدائق الأهرام والمناطق المجاورة.

