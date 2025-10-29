وزير التموين: ضخ دماء جديدة لتسريع تطوير التجارة الداخلية -تفاصيل

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية في مختلف المحافظات.

جاء اللقاء عقب صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥ والصادر في أكتوبر الجاري لعام ٢٠٢٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، ونائبا رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدان، وهما كريم محمد الشافعي مكي، وأحمد محمد فتحي متولي.

وأكد فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية المختلفة، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لمواصلة تنفيذ مشروعاته الحيوية، لا سيما ما يتعلق بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار.

وناقش الوزير أثناء الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات.

يُذكر أن الدكتور محمد عوض إبراهيم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية متعددة في مجالات الاقتصاد والنقل البحري.

وأعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على ثقته الغالية، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري.

وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية.