هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوي شهير



حذرت هيئة الدواء المصرية من تداول عبوات مغشوشة للمضاد الحيوي "زيثروكان" بالأسواق.



وأصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 80 لسنة 2025، بالتحذير من التشغيلة رقم "407" لمستحضر "Zithrokan capsule" من إنتاج شركة الحكمة فارما.



وأكدت الهيئة أن التحذير جاء بناءً على إفادة الشركة صاحبة المستحضر حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المتداول في الأسواق.



و"زيثروكان" هو مضاد حيوي يستخدم في علاج الالتهاب الرئوي والتهابات المكورات العقدية والأمراض المنقولة جنسياً والإسهال المعدي والتهاب القصيبات الهوائية وحب الشباب.



وشددت الهيئة على ضرورة وقف تداول وضبط وتحريز جميع الكميات المغشوشة من المستحضر محل التحذير، مشيرة إلى أن هذا التنبيه خاص بالعبوات المقلدة فقط، ولا يسري على المستحضر الأصلي المتداول بشكل رسمي.



ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من مصدر شراء الدواء، والإبلاغ الفوري في حالة الشك في عبوات المنتج عبر الخط الساخن 15301، أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي اضغط هنا



.