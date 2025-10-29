مصر وميانمار توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الزراعية الحديثة

بالصور.. "العمل" تحتفل بتخريج أول دفعة من السيدات المعيلات في المنوفية



شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.



وبحسب بيان وزارة الزراعة، يهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الزراعية المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص للتعاون في قطاعات حيوية تشمل: القطن، والبطاطس، وإدارة الأعمال الزراعية، والبحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة.



وحددت المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها لترجمة هذا التعاون إلى واقع ملموس، وتشمل: تبادل البذور ومواد الزراعة والخبرات والتكنولوجيات المتطورة والمعلومات الفنية، فضلاً عن تنفيذ البحوث والتدريب وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين، إضافة إلى الترويج المشترك لعمليات الإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية المستهدفة.



وأكد علاء فاروق أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية في تعميق التعاون جنوب–جنوب، ويعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي عبر شراكات دولية مثمرة.



وأوضح الوزير أن التركيز على محاصيل استراتيجية كالقطن والبطاطس، إلى جانب البحث والتكنولوجيا الحيوية، سيساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير أصناف عالية الجودة، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد الوطني في البلدين.



وأعرب فاروق عن تطلعه إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتراكمة في إدارة الأعمال الزراعية والبحوث التطبيقية، لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة وفتح آفاق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية والميانمارية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق نحو شراكة فاعلة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج والتصنيع الزراعي وبناء القدرات الفنية في كلا البلدين.



اقرأ أيضاً:

شبورة مائية ونشاط رياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل









بخطوات ميسرة.. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا

محافظ القاهرة: تزيين الطرق بأعلام الدول المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير





