تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

متحدث الحكومة: 40 رئيس دولة وملكا يشاركون في افتتاح المتحف الكبير

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يكون على أعلى مستوى من حيث المشاركة الدولية

3 محاور.. رئيس المتحف المصري الكبير يكشف خطة العمل للافتتاح المرتقب

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الجميع في ترقب للعرس العالمي، وهو حفل افتتاح المتحف المقرر يوم السبت المقبل، 1 نوفمبر، والذي سيشهد حضور زعماء وقادة العالم تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي

البابا تواضروس: لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكنائس العالمي تناول إعمار غزة وحرية الاعتقاد

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالدفء الإنساني والروحاني واستمر أكثر من 80 دقيقة.

باسم يوسف يحذر: الإنترنت قد يكون "نهاية الحقيقة"

أثار الإعلامي باسم يوسف مخاوف عميقة بشأن مستقبل الحقيقة في عصر الإنترنت، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي لم يعد مدعاة للاحتفال، بل يحمل «وجهًا آخر أكثر خطورة

لميس الحديدي تكشف ملامح افتتاح المتحف الكبير: "تقدمه فنانة وحشانا.. وكلمة لمجدي يعقوب

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل جديدة بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته في الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدة أن هذا الحدث الاستثنائي هو "هدية مصر للعالم"، باعتباره أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، هي الحضارة الفرعونية.