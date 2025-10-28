3 محاور.. رئيس المتحف المصري الكبير يكشف خطة العمل للافتتاح المرتقب

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الجميع في ترقب للعرس العالمي، وهو حفل افتتاح المتحف المقرر يوم السبت المقبل، 1 نوفمبر، والذي سيشهد حضور زعماء وقادة العالم تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي.

وكشف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عن خطة العمل التي تسير في ثلاثة اتجاهات متوازية لضمان خروج الافتتاح بأبهى صورة.

وتابع: تتولى تنفيذ الفعالية الأولي وهى الاحتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أن الشركة أثبتت كفاءتها في تنظيم احتفالات سابقة، مثل موكب المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الحفل الحالي سيكون "مختلفًا ومبهرًا"، يتماشى مع إبداع المصريين المعهود في المناسبات الكبرى.

وذكر أن الفعالية الثانية هى التركيز على مراجعة أدق التفاصيل الخاصة بعرض القطع الأثرية، وتنظيف القطع الثقيلة وضبط الإضاءة داخل القاعات لضمان تجربة بصرية فريدة للزوار.

ولفت إلى أن الاتجاه الثالث يتعلق ببعض أعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت.

وأكد غنيم على "التناغم التام" بين جميع العاملين من مختلف الجهات، داخل المتحف وخارجه، بما في ذلك الشوارع والمناطق المحيطة وحتى على الطريق الدائري.

وذكر أن أجهزة الدولة كافة "متكاتفة" لضمان أن يخرج حفل الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها العالمية.

