متحدث الحكومة: 40 رئيس دولة وملكا يشاركون في افتتاح المتحف الكبير

كتبت – داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يكون على أعلى مستوى من حيث المشاركة الدولية.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن قائمة المدعوين تضم نحو 40 رئيس دولة وملكًا ورئيس حكومة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن مصر تستعد لتنظيم حفل على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، مؤكدًا أنه سيكون على مستوى يفوق حفل نقل المومياوات الملكية.

وأضاف أن الاستعدادات النهائية تجري على قدم وساق داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، لافتًا إلى أن العمل يشمل تجهيز وتنظيم المحاور المرورية الجديدة، وتسهيل حركة الوصول والمغادرة من وإلى المتحف، لضمان خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.