إعلان

متحدث الحكومة: 40 رئيس دولة وملكا يشاركون في افتتاح المتحف الكبير

كتب : داليا الظنيني

08:18 م 28/10/2025

المستشار محمد الحمصاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت – داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يكون على أعلى مستوى من حيث المشاركة الدولية.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن قائمة المدعوين تضم نحو 40 رئيس دولة وملكًا ورئيس حكومة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

وأوضح أن مصر تستعد لتنظيم حفل على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، مؤكدًا أنه سيكون على مستوى يفوق حفل نقل المومياوات الملكية.

وأضاف أن الاستعدادات النهائية تجري على قدم وساق داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، لافتًا إلى أن العمل يشمل تجهيز وتنظيم المحاور المرورية الجديدة، وتسهيل حركة الوصول والمغادرة من وإلى المتحف، لضمان خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد الحمصاني افتتاح المتحف المصري الكبير المشاركون في افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير الحمصاني ببرنامج الحياة اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| مصر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى هدنة فورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة