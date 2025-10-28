كتبت - داليا الظنيني:

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى في تاريخها، موضحًا أن انعقاده داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون يمثل حدثًا غير مسبوق في قارتي آسيا وأفريقيا، والأول داخل كنيسة شرقية.

وقال البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إن انعقاد المؤتمر داخل دير الأنبا بيشوي، الذي يعود تأسيسه إلى القرن الرابع الميلادي، يحمل دلالة رمزية عميقة باعتباره "عودة للجذور وارتباطًا بالتراث الكنسي"، بعد أن كانت الدورات الخمس السابقة تُعقد في فنادق بدول أوروبية وكندا على مدار نحو قرن.

وأشار البابا إلى أن المؤتمر شارك فيه نحو 500 شخصية دينية من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث ناقش المشاركون سبل استعادة روح مجمع نيقية الذي عُقد قبل 17 قرنًا، والعمل بروح الوحدة بين الكنائس المختلفة.

وأوضح أن المجمع الأول في نيقية عالج مشكلة دينية نشأت في الإسكندرية، وتمخض عنه قانون إيماني لا يزال المسيحيون حول العالم يتلونه حتى اليوم.

وأضاف أن المؤتمر سيفصح عن بيانه الختامي غدًا، مشيرًا إلى أن المشاركين قاموا بزيارات إلى الأديرة والمواقع الدينية والتاريخية في القاهرة، ما أتاح لهم التعرف على مصر بصورة جديدة تجمع بين "القدم والحداثة".