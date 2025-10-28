مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الثقافية (G20) في ديربن



كتب- محمد شاكر:

يشارك السفير عمر سليم، مستشار وزير الثقافة للعلاقات الخارجية، نائبًا عن الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، في اجتماعات مجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين (G20)، التي تعقد بمدينة ديربن بجنوب أفريقيا خلال يومي 27 و28 أكتوبر 2025، ممثلًا لجمهورية مصر العربية في الاجتماعات التحضيرية، وفي الاجتماع الوزاري المقرر يعقد غدًا الأربعاء 29 أكتوبر، وذلك للمشاركة في صياغة إعلان كوادوكوزا – 2025 (KwaDukuza Declaration – G20 Ministers of Culture 2025).

شهدت الاجتماعات مشاركة مكثفة من الدول الأعضاء في المجموعة، إلى جانب الدول والمنظمات الدولية المدعوة من جانب الرئاسة الجنوب أفريقية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وعدد من الشركاء الدوليين الفاعلين في مجالات الثقافة والتراث والتنمية المستدامة.

وتوصلت الدول المشاركة إلى توافق شامل بشأن مسودة الإعلان المزمع اعتماده في الاجتماع الوزاري، والذي يتضمن مجموعة من الأولويات العالمية في المجال الثقافي.

ويتضمن الإعلان المقترح اهمية تعزيز التضامن الثقافي والتعاون الدولي من خلال بناء شراكات ثقافية عابرة للحدود، تسهم في دعم التنوع الثقافي والتقارب بين الشعوب.

كما شدد على الحفاظ على التراث الثقافي واسترداده، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإعادتها إلى دولها الأصلية، تأكيدًا على حق الشعوب في حماية تراثها وهويتها.

وتضمن الإعلان المتوقع اعتماده أيضًا الدعوة إلى دمج الثقافة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها رافدًا رئيسيًا من روافد التنمية المستدامة، ومحركًا للإبداع وفرص العمل في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وفي محور آخر، تناول قضية التحول الرقمي والابتكار الثقافي، مؤكدًا أهمية استثمار التقنيات الحديثة في حفظ التراث وصونه وإتاحته للأجيال القادمة بصورة مبتكرة ومستدامة.

كما أولى المقترح اهتمامًا خاصًا بموضوع الثقافة والتغير المناخي، مبرزًا دور الثقافة في رفع الوعي البيئي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التحديات المناخية من منظور ثقافي وإنساني.

واختُتم الإعلان بالتأكيد على الالتزامات الدولية وخطة العمل المستقبلية للتعاون الثقافي بين دول المجموعة، بما يعزز من وحدة الجهود الدولية لحماية التراث ودعم الابتكار الثقافي.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين الثقافية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الدولي في المحافل الثقافية الكبرى، ودعم الجهود الهادفة إلى دمج الثقافة في مسارات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إعلان كوادوكوزا 2025 يمثل خطوة مهمة نحو بناء رؤية عالمية مشتركة ترتكز على التنوع الثقافي وحماية التراث وتعزيز العدالة الثقافية الرقمية.

وأوضح وزير الثقافة أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات الثقافية الدولية، وتعمل على تبادل الخبرات في مجالات التراث والابتكار الثقافي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الثقافة باتت عنصرًا أساسيًا في القوة الناعمة المصرية، ومكونًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الوطنية التي تضع الإنسان المصري في صميم أولوياتها.