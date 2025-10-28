تصوير - محمد معروف

كشف الداعية عمرو مهران عن بعض أنواع الفتيات اللاتي لا يصلحن للزواج، بسبب توافر صفات فيهن يصعب على الطرف الآخر التعايش معها.

وقال مهران في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، إن الفتاة كثيرة الطلب لا تصلح للزواج، وهذا النوع من الفتيات مهما قُدِّم لها لن يحدث لها اكتفاء، وستُنهك الطرف الآخر في العلاقة، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى فشلها.

وأضاف أن كثرة الطلب لا تقتصر على الأمور المادية فقط، بل تشمل أمورًا أخرى مثل العاطفة، وكذلك هو الحال بالنسبة للفتاة التي تنشغل دائمًا بالآخرين وتتحدث عن أقوالهم وأفعالهم، ولا تنشغل بنفسها.

ونوه "مهران" إلى أن النوع الثالث من الفتيات اللاتي لا يصلحن للزواج هي الفتاة غير الصادقة، لأن عدم الصدق يفسد أي علاقة.

وأشار إلى أن الحب ينشأ بين الطرفين بعد الزواج من خلال العِشرة، لافتًا إلى أن المشاعر التي تتولد بينهما أثناء فترة الخطوبة أو ما قبلها ليست حبًا، بل هي عبارة عن إعجاب أو تَعلُّق.

وأوضح "مهران" إلى أن فترة من 6 شهور إلى عام مدة مناسبة للخطوبة يتم بعدها الزواج مباشرة، بعد أن يكون كل من الشريكين قد تعرّف على الآخر بشكل أكبر، وتعود كلٌّ منهما على الآخر، مشددًا على أنه في حال استمرار الخطوبة لوقت أطول من ذلك ستكون هناك خطورة على علاقة الشاب والفتاة.

وأشار إلى أن مفهوم الحب في الوقت الحالي لا يختلف كثيرًا عن الحب قديمًا، فكلاهما مبني على الرحمة والاحترام والود والتقدير والاحتواء، وطالما توافرت هذه المعاني في العلاقة، استمرت وكانت أقوى.

اقرأ أيضًا:

نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر

إثيوبيا تبني سدًا جديدًا بعد النهضة.. وخبير يكشف تأثيره على مصر