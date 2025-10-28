في مشهد إنساني مهيب، شهد حي فيصل بمحافظة الجيزة عملية إنقاذ درامية بطلتها سيدة حامل تعرّضت لنزيف حاد داخل شقتها بالطابق الثاني عشر، بعد أن تعطل مصعد العقار، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من فرق الإسعاف والدفاع المدني.

البداية كانت مع مكالمة استغاثة وردت إلى الخط الساخن (123) التابع لهيئة الإسعاف المصرية، أبلغ فيها والد السيدة عن تعرض ابنته الحامل لنزيف حاد وعدم قدرته على إنزالها بسبب تعطل المصعد.

وعلى الفور تم توجيه سيارة الإسعاف رقم (2893) المتمركزة بنزلة السمان، بقيادة المسعف عبد الرحمن محمد أبو شوشة وفني القيادة أحمد أمين محمد.

وبمجرد وصول طاقم الإسعاف إلى الموقع، واجههم تحدٍ غير مسبوق، فالسيدة تقطن في الدور الـ12، وتعاني من اضطراب حاد في العلامات الحيوية، بعد أن فقدت كميات كبيرة من الدم، وتبين أنها حامل في توأم في شهور الحمل الأولى.

بدأ فريق الإسعاف على الفور في تقديم الإسعافات الأولية وإمدادها بالمحاليل لوقف تدهور حالتها، مع إبلاغ غرفة القيادة والتحكم بضرورة دعم الموقف بسبب تعذر نقلها عبر السلم أو المصعد.

وفي غضون دقائق، استجابت قوات الدفاع المدني للبلاغ، لتصل إلى الموقع برفقة عناصر من المرور لتأمين المنطقة، حيث تم نشر سلم هيدروليكي ضخم وصل حتى الطابق الثاني عشر في مشهد أثار دهشة سكان الحي والمارة.

وبتنسيق دقيق بين رجال الإسعاف والدفاع المدني، تم نقل السيدة بحرص إلى سطح العقار، ثم إنزالها عبر السلم الهيدروليكي وسط إجراءات تأمين مشددة ومتابعة طبية لحظية من المسعفين. وبمجرد ملامسة السلم لأرض الشارع، تم نقلها سريعًا إلى مستشفى الهرم، حيث جرى إدخالها إلى قسم طوارئ النساء لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

وانتهت العملية التي استمرت نحو ساعة وسط دعوات من الأهالي وشكر لعناصر الإسعاف والدفاع المدني الذين ضربوا مثالًا في الاحترافية والإنسانية، مؤكدين أن روح التعاون بين أجهزة الطوارئ المصرية كانت وراء إنقاذ حياة السيدة وجنينيها.