صور.. تجهيز قطار فيلارو فائق السرعة لعرضه في "ترانسميا 2025"

كتب : محمد نصار

01:48 م 28/10/2025
    قطار فيلارو (2)
    قطار فيلارو (3)

انتهت وزارة النقل، من وضع قطار فيلارو فائق السرعة، في مقر مركز مصر الدولي للمعارض، وذلك استعدادًا لعرضه خلال مؤتمر النقل "ترانسميا 2025".


كانت مصر استقبلت منذ أيام، أول قطار فيلارو فائق السرعة، من شركة سيمنز الألمانية، وذلك للعمل ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.


ويُقام معرض النقل "ترانسمييا 2025" بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC)، خلال الفترة من من 9-11 نوفمبر 2025.


