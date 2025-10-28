صور.. تجهيز قطار فيلارو فائق السرعة لعرضه في "ترانسميا 2025"



انتهت وزارة النقل، من وضع قطار فيلارو فائق السرعة، في مقر مركز مصر الدولي للمعارض، وذلك استعدادًا لعرضه خلال مؤتمر النقل "ترانسميا 2025".



كانت مصر استقبلت منذ أيام، أول قطار فيلارو فائق السرعة، من شركة سيمنز الألمانية، وذلك للعمل ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.



ويُقام معرض النقل "ترانسمييا 2025" بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC)، خلال الفترة من من 9-11 نوفمبر 2025.



