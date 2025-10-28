إعلان

الجيزة: رسومات فرعونية على أكشاك الكهرباء بالطرق المؤدية للمتحف الكبير

كتب : مصراوي

12:42 م 28/10/2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

القاهرة (أ ش أ)

أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن إعجابه بأعمال تجميل وتحسين الصورة البصرية التي تشهدها عدد من القطاعات بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تضمنت رسم جداريات ورسومات فرعونية على الأكشاك الكهربائية في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ، في بيان، أن تلك الرسومات تعكس عمق الحضارة المصرية القديمة وتضفي لمسات فنية راقية على المظهر العام للمحاور والطرق المؤدية للمتحف، بما يبرز الهوية البصرية المميزة لمحافظة الجيزة أمام زوار وضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن تنفيذ الأعمال يتم بأيدي فنانين تشكيليين وشباب موهوبين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في مبادرة تهدف إلى دمج الفن في المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة البصرية على نحو يعكس أصالة وتاريخ الجيزة.

وأوضح أن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتجميل الطرق والمحاور الرئيسية حيث بدأت بعدد من القطاعات بمدينة أكتوبر وسيتم تعميم التجربة على باقي المناطق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير .

