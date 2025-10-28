إعلان

محافظ القاهرة يوجه بمنع سير التوك توك نهائيًا في الشوارع الرئيسية

كتب : محمد نصار

12:27 م 28/10/2025

الاجتماع

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربع، ورؤساء الأحياء، بضرورة المنع النهائي لسير التوك توك في الشوارع الرئيسية، والتعامل بحسم مع كافة مظاهر العشوائية في شوارع وأحياء العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

الدكتور إبراهيم صابر منع سير التوك توك اجتماع المجلس التنفيذي

