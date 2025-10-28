حركة ترقيات وتنقلات جديدة لقيادات بـ"مصر الوسطى للكهرباء"

أصدر المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى للكهرباء، حركة ترقيات وتنقلات وتكليفات جديدة لقيادات بالشركة؛ لضخ دماء جديدة وعناصر شابة، بهدف الارتقاء بشأن الشركة لتحقيق المستهدفات الفنية والتجارية والمالية المطلوبة.

وتضمنت الحركة ترقية كل من المهندسة نجوى محمود سيد رئيسًا لقطاعات التشغيل جنوب، والمحاسب أيمن حسين علي عبد الرسول، رئيس قطاعات الشؤون المالية، والمهندسة نادية محمد عبد اللطيف، مدير عام المشروعات بقطاعَي المنيا شمال وجنوب، والمهندس علي عبد الشافي رضوان مدير عام ترشيد الطاقة، ونقله للعمل مدير عام التدريب الفني، ونقل المهندسة هبة صلاح الدين محمد مدير عام التدريب الفني للعمل مدير عام ترشيد الطاقة.

وتضمنت القرارات نقل المهندس حمدي صالح خليفىة، مدير عام المشروعات بقطاع الفيوم، للعمل مدير عام التحكم بقطاع الفيوم، ونقل المهندس مصطفى محمد مرسي مدير عام التحكم بالفيوم، للعمل مدير عام المشروعات بقطاع الفيوم، وتكليف المحاسب وائل محمد أحمد عثمان، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشؤون التجارية جنوب (قطاع أسيوط شمال- قطاع أسيوط جنوب- وقطاع الوادي الجديد).

واستعرض شمعة النشاط الفني والنشاط المالي والنشاط التجاري، وأعمال الضبطية القضائية وتركيب العدادات على المنصة الإلكترونية.

