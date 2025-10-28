لماذا تبني أثيوبيا سدًا جديدًا؟.. وزير الري الأسبق يُجيب



كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق عن سبب بناء إثيوبيا سد "كويشا" على نهر أومو الذي يصب في كينيا والذي يُعد ثاني أكبر سد بعد سد النهضة.



وقال "علام"، في لمصراوي إن بناء إثيوبيا لسد كويشا دلالة واضحة بأنها دولة نزاعات، موضحًا أن بنائها لذات السد يؤكد للعالم أنها تنفذ أجندات خارجية لبعض الدول التي تريد استغلالها كورقة ضغط لتهديد الأمن المائي للدول المجاورة لها.



وأشار علام إلى أن سد كويشا يُعد الرابع الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر أومو الذي يصب في كينيا، موضحًا أن الضرر سيقع على الأراضي الكينية فقط وظهر ذلك خلال بنائها للسدود الأولى التي سبقت كويشا حيث تسببت في تأكل المصاف الرعوي و تراجع الإنتاج السمكي لكينيا.



واختتم علام حديثه معربا عن استنكاره لحضور الرئيس الكيني لافتتاحات سد النهضة المزعومة التي أقامتها أثيوبيا خلال الأسابيع الماضية وقال " أنا مش عارف رئيس كينيا حضر ليه؟ رغم تضرر بلاده من السياسة الإثيوبية".



