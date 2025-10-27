أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر نجحت في التعامل مع تبعات فيضان سد النهضة الذي أثر على السودان، وذلك بفضل منظومتها المائية المتطورة.

وقال شراقي خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، إن بحيرة ناصر بسعتها الضخمة استوعبت الكميات الواردة من مياه النيل والتي بلغت نحو 700 مليون متر مكعب يوميًا، دون حدوث أي تأثيرات سلبية.

وأوضح شراقي أن السودان اضطر لفتح سد مروي وبعض السدود الأخرى لتصريف المياه الزائدة، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه نحو مصر.

وأضاف أن السد العالي لعب دورًا محوريًا في إدارة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة كافة السيناريوهات، حيث أنشأت قناة مفيض توشكى التي تعمل تلقائيًا عند وصول منسوب بحيرة ناصر إلى 182 مترًا.

وأكد أن هذا النظام يضمن الحفاظ على هامش أمان يبلغ 10 أمتار أسفل قمة السد العالي.

كما أشار شراقي إلى أن إنشاء البحيرات الجديدة جنوب السد العالي عزز من قدرة مصر على استيعاب أي كميات إضافية من المياه.

