الافتتاح السبت المقبل.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

ويفتتح المتحف المصري الكبير رسميًا يوم 1 نوفمبر المقبل، على أن يُتاح للجمهور من المصريين والسائحين بدءًا من يوم 4 نوفمبر 2025، الذي يوافق الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

تتضمن الزيارة بعد الافتتاح الرسمي قاعات الملك توت عنخ آمون، قاعات العرض الرئيسية، البهو العظيم، الدرج العظيم، متحف مراكب خوفو، بالإضافة إلى المنطقة التجارية والحدائق الخارجية، ليحظى الزوار بتجربة فريدة تجمع بين عراقة التاريخ وروعة التصميم المعاصر.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

تكون مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بدءًا من 4 نوفمبر، عدا أيام السبت والأربعاء:

مجمع المتحف: من 8:30 صباحًا إلى 7 مساءً

قاعات العرض: من 9 صباحًا إلى 6 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

أيام السبت والأربعاء:

مجمع المتحف: من 8:30 صباحًا إلى 10 مساءً

قاعات العرض: من 9 صباحًا إلى 9 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 8 مساءً

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.