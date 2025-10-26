كتب- محمد سامي:

تشهد محافظة الجيزة سباقًا انتخابيًا محتدمًا في انتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية، حيث تضم المحافظة 12 دائرة انتخابية مخصصة لـ25 مقعدًا، يتنافس عليها نحو 152 مرشحًا بمتوسط 6 مرشحين لكل مقعد.

ويشارك التحالف السياسي للأحزاب الكبرى الذي يضم أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري في جميع دوائر المحافظة الاثنتي عشرة، مؤكدًا حضوره الكامل في الجيزة، وإن كان لا ينافس على جميع المقاعد داخل بعض الدوائر.

في الدائرة الأولى (الجيزة) يتنافس 12 مرشحًا على مقعدين، ودفع التحالف بمرشحين هما أحمد الوليد عن حزب مستقبل وطن واللواء كمال الدالي عن حزب الجبهة، ويظهر أيضًا مرشح لحزب المحافظين وأحمد مرتضى منصور.

أما الدائرة الثانية (أبو النمرس) فتضم 15 مرشحًا على مقعدين، ويدفع التحالف بـمراد أبو الدهب عن مستقبل وطن ومحمد يحيى كليب عن حماة وطن، مع ظهور لمرشحين من أحزاب الجيل والعدل والوفد.

وفي الدائرة الثالثة (البدرشين)، التي تعد من أكثر الدوائر تنافسًا، يتنافس 17 مرشحًا على ثلاثة مقاعد، ودفع التحالف بـنادر الخبيري عن مستقبل وطن، ومحمد رشاد حمزة عن حماة وطن، وشريف عناني عن الجبهة الوطنية، كما يظهر في الدائرة مرشحان من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بينهم البرلماني السابق خالد عبدالعزيز شعبان.

بينما تضم الدائرة الرابعة (الصف) 7 مرشحين على مقعد واحد، ويدفع التحالف بـفيصل أبو عريضة عن حزب حماة وطن، إلى جانب مرشح لحزب الوفد.

وفي الدائرة الخامسة (أطفيح) يتنافس 3 مرشحين فقط على مقعد واحد، وهي أقل الدوائر من حيث المنافسة، ويدفع التحالف بمرشحه أنس هلول عن مستقبل وطن.

أما الدائرة السادسة (بولاق الدكرور) فتشهد منافسة قوية بين 15 مرشحًا على 3 مقاعد، ودفع التحالف بـحسام المندوه ومحمود توشكي عن مستقبل وطن وعربي زيادة عن حماة وطن، مع وجود مرشح لحزب العدل، إضافة إلى المستقلين البارزين محمد الحسيني (نائب حالي) ومحمد إسماعيل (نائب سابق).

وفي الدائرة السابعة (العمرانية) يتنافس 15 مرشحًا على مقعدين، ويدفع التحالف بمرشح واحد فقط هو محمود لملوم عن حماة وطن، بينما تظهر أحزاب العدل ومصر المستقبل والمحافظين، إلى جانب مرشحين اثنين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتكون أول دائرة لا ينافس فيها التحالف على جميع المقاعد.

وفي الدائرة الثامنة (إمبابة) التي تضم 14 مرشحًا على مقعدين، يشارك التحالف بمرشح واحد هو وليد المليجي عن مستقبل وطن، مع ظهور أحزاب المحافظين والوفد والسلام الديمقراطي والجيل، وتعد ثاني دائرة لا ينافس فيها التحالف على كامل المقاعد.

أما الدائرة التاسعة (قسم الأهرام) فتضم 10 مرشحين يتنافسون على مقعدين، ويدفع التحالف بـمحمد سلطان عن مستقبل وطن ووسيم كمال عن حزب الجبهة، مع ظهور أحزاب المؤتمر والمصري الديمقراطي الاجتماعي.

وفي الدائرة العاشرة (أكتوبر) يتنافس 13 مرشحًا على مقعدين، ويدفع التحالف بمرشحين هما أحمد الشناوي عن مستقبل وطن وأحمد ترجم عن حماة وطن، مع ظهور أحزاب الإصلاح والتنمية والوفد.

وتشهد الدائرة الحادية عشرة (كرداسة) منافسة محدودة بين 3 مرشحين فقط على مقعد واحد، ويدفع التحالف بمرشحه خالد تامر طايع عن مستقبل وطن.

أما الدائرة الثانية عشرة (منشأة القناطر)، وهي الأكبر من حيث عدد المرشحين بـ28 مرشحًا على 4 مقاعد، فيدفع التحالف بثلاثة مرشحين: علي سماح عن مستقبل وطن، مجدي الطويل عن حماة وطن، وطارق الطويل عن حزب الشعب الجمهوري، مع ظهور أحزاب الوفد والحرية والمحافظين والمؤتمر وحقوق الإنسان والمواطنة، لتكون ثالث دائرة لا ينافس فيها التحالف على جميع المقاعد.

ويُعد حزب مستقبل وطن الأكثر حضورًا في المحافظة بعدد يقارب 9 مرشحين، يليه حماة وطن بنحو 6 مرشحين، ثم الجبهة الوطنية بمرشحين اثنين، والشعب الجمهوري بمرشح واحد.

في المقابل، يظهر حضور متنوع لعدد من الأحزاب الأخرى خارج التحالف؛ أبرزها حزب الوفد في أربع دوائر (الصف – إمبابة – أكتوبر – منشأة القناطر)، وحزب العدل في ثلاث دوائر (أبو النمرس – بولاق – العمرانية)، إلى جانب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ثلاث دوائر (البدرشين – العمرانية – الأهرام)، فضلًا عن أحزاب المحافظين، الجيل، المؤتمر، الحرية، الإصلاح والتنمية، السلام الديمقراطي، وحقوق الإنسان والمواطنة.

وتشير القراءة العامة إلى أن التحالف يسيطر تنظيمياً على المشهد الانتخابي في الجيزة، مع احتفاظ بعض الدوائر الحضرية بقدر من المنافسة، خصوصًا البدرشين، بولاق الدكرور، منشأة القناطر، بينما تظل الدوائر الريفية مثل أطفيح والصف وكرداسة ذات طابع عائلي وتنافس محدود.

ويعكس المشهد الانتخابي بالمحافظة استمرار هيمنة التحالف السياسي للأحزاب الكبرى، خاصة حزب مستقبل وطن، مع حضور رمزي للأحزاب المدنية وتواجد محدود للمستقلين المؤثرين في دوائر معينة.