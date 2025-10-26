رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس النواب ووكيلي المجلس

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من المجلس ضم المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مشيدًا بمسيرته القضائية الثرية وما يتمتع به من مكانة قانونية رفيعة، ومعربا عن ثقته في قدرته وكفاءته لقيادة مجلس الشيوخ في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

كما قدم رئيس مجلس النواب التهنئة لكل من اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد بمناسبة انتخابهما وكيلين لمجلس الشيوخ، متمنيا لهما دوام التوفيق في أداء مهامهما.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن خالص تقديره واعتزازه بزيارة وتهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدا بمكانته كأحد القامات القانونية والبرلمانية البارزة، ومثمنا ما يشهده مجلس النواب من انضباط والتزام تحت رئاسته، وحرص على سن تشريعات تمسّ حياة المواطنين وتخدم الصالح العام.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.