محمود فوزي: جلسات "الشيوخ" اليوم انطلاقة لعمل برلماني ثري

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة عقب انتهاء الجلسات الإجرائية وانتخابات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي الثاني بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بتاريخ 26 أكتوبر 2025، وجه فيها التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ والأعضاء على انتهاء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتقدم بالتهنئة إلى النواب الفائزين، متمنيًا للجميع دور انعقاد ناجحًا، يثري الغرفة التشريعية، ويسهم في تحقيق آمال وطموح المواطنين من مجلس الشيوخ.

وقال فوزي، إن جلسات اليوم انطلاقة جديدة لعملٍ برلماني ثري ومثمر بإذن الله، يقوم على الحوار الجاد، والرأي الرشيد، والمصلحة الوطنية العليا.

‎وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه إذا كانت اللجان النوعية تمثل القلب النابض للعمل البرلماني، فإنها تعتبر وبحق ميدان الدراسة والبحث المتعمق، وصاحبة الدور الأصيل في إعداد الرأي المتوازن والمستنير الذي ينهض على أسس علمية راسخة، يسهم في دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.

وقال المستشار محمود فوزي: إنني على يقين بأننا سنواصل معًا أداء الرسالة، وحمل الأمانة لتحقيق النتائج المرجوة من عطائكم الكريم وغرسكم الطيب، عاقدين العزم ومُجددين العهد لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن نكون خلف قيادته الحكيمة التي حمت مصر من الزلل في كثير من المهاوي.