"مدبولي" يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" لتصنيع "الإيثانول"



عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس،



توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية المُهمة، بدأها بافتتاح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج وتصنيع وتعبئة "الإيثانول"، وذلك في نطاق المطور الصناعي الشرقيون للمشروعات الصناعية (OIP).



رافق رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



ولدى وصوله موقع المصنع، أكد رئيس الوزراء، أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد على أحدث التقنيات، مؤكدًا سعي الحكومة المصرية الحثيث لدعم القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء مصنع "كيمت"، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه المشروعات تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وخلق فرص عمل للشباب.



وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، استمع رئيس الوزراء، إلى شرحٍ من الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أشار إلى أن المصنع مُقام على مساحة 1575م2 وأنه مُتخصص في إنتاج وتعبئة مادة "الإيثانول" عالي النقاوة بتركيزات مختلفة هي: 100% و96% و70%، بالإضافة إلى إنتاج الكحول الصناعي بتركيز 95%.



وأشار "عمانوئيل"، إلى أن التكاليف الاستثمارية للمصنع تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، فيما تصل الطاقة السنوية الإنتاجية إلى نحو 2 مليون لتر، مضيفًا أن عدد العمالة المباشرة تصل إلى 30 عاملًا، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة 15 عاملًا.



وأوضح أن المشروع يعتمد على "مولاس" القصب والبنجر كخامات أساسية وهي خامات محلية، مُشيرًا إلى أن الإيثانول يُعتبر أحد البدائل لمصادر الطاقة التقليدية من نوعية البترول.



وتابع رئيس مجلس إدارة المصنع، أن اﻹنتاج المحلي من "الإيثانول" يبلغ حوالي 85 مليون لتر، وأنه يتم توجيه 90% من الإنتاج حاليًا إلى إحدى الشركات الصناعية لاستخدامه في إنتاج مادة P.V.C، فيما تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستخدام باقي الكمية في إنتاج الخل الطبيعي والمُذيبات العضوية والخميرة بأنواعها المختلفة.



وأضاف: توجد بعض المصانع الخاصة ذات الطاقات المحدودة التي تقوم بإنتاج كميات قليلة من الكحول النقي، إلا أن مواصفاته لا ترتقي لمواصفات الكحول الطبي والدوائي والمعملي، ومما سبق يتضح حاجة السوق المحلية ﻹنشاء مشروعات لإنتاج الإيثانول فائق النقاء لاستخدامه في صناعة الدواء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل وخلافه.



وأوضح الدكتور روماني نبيل عمانوئيل، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المولاس في السوق المحلية يُستخدم كمادة خام رئيسية لإنتاج "ايثانول"، حيث يُنتج من القصب بكميات تصل إلى 380 ألف طن سنويًا يتم تصنيع 90% منها لإنتاج الإيثانول والخميرة والمذيبات العضوية ويتم بيع الـ10% المتبقية بالسوق المحلية أو التصدير.



وأضاف: تقوم شركات إنتاج السكر من البنجر بإنتاج كميات من المولاس تصل إلى 420 ألف طن سنويًا، حيث تقوم بتصدير 95% إلى السوق الخارجية وتبيع 5% بالسوق المحلية.



وأشار "عمانوئيل"، إلى أن المصنع يتكون من قسمين رئيسيين، الأول: قسم التخمير، موضحًا أن هذا القسم يعتمد علي استقبال المواد الخام المتمثلة في مولاس البنجر أو مولاس القصب والعمل على معالجته بالتخفيف والتعقيم ومن ثم تجهيزه لعملية التخمير.



وأضاف أن القسم الثاني بالمصنع هو قسم التقطير، موضحًا أن التقطير هو علم الاستخلاص للمواد، ومشيرًا إلى أن وحدة التقطير بشركة كمت تقوم باستخلاص وتنقية الإيثانول عن طريق 7 أبراج تقطير مختلفة.



فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع الصناعي يمثل إضافة نوعية مهمة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات الأسواق من منتجات الإيثانول، كما يعكس جاذبية المنطقة لاستقطاب الصناعات المتخصصة بفضل البنية التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.



اقرأ أيضًا:



حالة الطقس اليوم.. أجواء خريفية ونشاط للرياح وسحب منخفضة







بعد اعتذار مرشح.. كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟







موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 وخطوات ضبط الساعة



