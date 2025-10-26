شوقي علام رئيسًا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ



أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، عن انتخاب النائب شوقي علام المفتي السابق، رئيسًا للجنة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.



كما أسفرت انتخابات اللجنة عن انتخاب النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير، في منصب الوكيل الأول، ومحمد طه عليوة، في منصب الوكيل الثاني، وأحمد تركي في منصب أمين سر اللجنة.



ويتضمن جدول أعمال المحلس، اليوم الأحد، 3 جلسات عامة، الأولى يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.



وتشهد الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، فيما تتضمن الجلسة الثالثة، إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.



