تفاصيل انفجار محدود في محول بمحطة توليد سيدي كرير بالإسكندرية

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فضل عدم ذكر اسمه، عن وقوع انفجار محدود بالأمس في أحد المحولات التابعة للوحدة المركبة بمحطة كهرباء سيدي كرير دون وقوع أية إصابات بين العاملين.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الانفجار حدث عقب انتهاء أعمال العمرة التي استمرت نحو 15 يومًا، وأثناء إعادة تشغيل الوحدة المركبة حدث الانفجار؛ مما أدى إلى صدور صوت انفجار مدوٍّ تسبب في حالة من الهلع بين العاملين بالموقع، قبل أن تتم السيطرة على الموقف بشكل كامل.

وأكد المصدر أن فرق الطوارئ والسلامة تدخلت على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين الموقع، مشيرًا إلى أن التحقيقات الفنية جارية لتحديد سبب العطل بدقة، تمهيدًا لإعادة تشغيل الوحدة بعد مراجعة أنظمة الحماية والتبريد.

ويوجد منذ أمس المهندس محمد الباتع رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، يرافقه رئيس قطاعات الإنتاج، وعدد من القيادات؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لمعرفة أسباب الانفجار.