تراخيص البناء.. تعليمات جديدة بشأن دور المحليات والهيئة الهندسية



أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات جديدة بشأن منظومة إصدار تراخيص البناء على مستوى الجمهورية وذلك لتحديد آلية إصدار التراخيص ودور كل جهة في هذا الأمر.



وبحسب مستند حصل مصراوي على نسخة منه، فقد حددت التعليمات الجديدة التراخيص التي ستقوم الوحدات المحلية بإصدارها، وتتمثل في تراخيص بناء مبنى سكني فقط دون إشغالات تجارية أو إدارية بشرط الالتزام بكود الجراجات.



بينما نصت التعليمات على أن تكون التراخيص التي ستقوم الوحدات المحلية بإصدارها بعد موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية، كما يلي:



1- تراخيص البناء للمباني السكني عند طلب السماح بالنشاط (تجاري/ الإداري) بالدورين الأول والأرضي فقط شريطة أن تكون على طرق بعرض يزيد على 10 أمتار بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية.



2- تراخيص البناء للمباني بنشاط (تجاري/ إداري / خدمي) لكامل العقار على الأراضي المحدد استخدامها بذات النشاط والمطلة على طرق بعرض لا يقل عن 12 مترًا مع الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري للمنشآت المتعددة الأغراض لسنة 2024 (الجراجات - أخطار الحريق).



