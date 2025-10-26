بمشاركة "التعليم والشباب والرياضة".. إطلاق دوري مدارس مصر

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وشركة استادات والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف محافظات الجمهورية.

ودعت الوزارة جميع الطلاب الراغبين في المشاركة إلى الإسراع بالتسجيل عبر الروابط الرسمية التالية: من هنا و هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدوري يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم النشاط الرياضي بالمدارس، وتنمية روح المنافسة والانتماء لدى الطلاب، مع توفير بيئة آمنة ومشجعة لاكتشاف الأبطال الصاعدين من مختلف أنحاء مصر.

