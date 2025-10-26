إعلان

رئيس مجلس الشيوخ بفتتح الجلسة العامة لاجراء انتخابات اللجان النوعية

كتب : نشأت علي

11:24 ص 26/10/2025

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بهدف إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة، سيتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر لكل منها.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، اليوم الأحد، 3 جلسات عامة، الأولي يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.


وتشهد الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وتتضمن الجلسة الثالثة، إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

