شهدت ليلة الأحد العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يكشف عن ضغوط تهجير الفلسطينيين: القرارات المصيرية تتحملها الدول العظيمة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الضغوط الهائلة التي واجهتها مصر خلال الأزمة الأخيرة في غزة، قائلاً: "دعوات كانت بتطلب إننا نقبل بتهجير الفلسطينيين"، في إشارة واضحة إلى الضغوط الدولية التي مارستها بعض الأطراف على القيادة المصرية.

خريطة دوائر القاهرة في انتخابات النواب.. ظهور محدود للجبهة وسر مقاعد لم تنافس عليها الأحزاب الكبرى

كشفت خريطة المنافسة في دوائر محافظة القاهرة ضمن انتخابات مجلس النواب 2025 (النظام الفردي) عن مشهد سياسي متنوع تتداخل فيه حسابات التحالفات الحزبية مع ظهور واسع للأحزاب المستقلة والصغيرة، في سباق انتخابي يوصف بأنه الأكثر تنوعًا على مستوى العاصمة.

المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري تكشف عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة

استقبلت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وفد البرلمانيين العربي الآسيوي، بحضور النائب عبد الهادي القصبي رئيس منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي وعضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ونخبة من البرلمانيين العرب والآسيويين؛ للاطلاع على جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في دعم غزة.

محافظ الجيزة يتفقد ميدانيًا كفاءة الطرق والمسارات المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة الاستعدادات الميدانية لأجهزة المحافظة ومعاينة كفاءة المسارات المخصصة لحركة سير الضيوف المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عقب اجتماعه بقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الاستعدادات النهائية.

"التوربينات في حالة سكون".. "شراقي" يكشف آخر تطورات سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي خاصة في ظل حالة التخبط التي تعاني منها إدارة تشغيل السد والتي تسببت في حدوث فيضانات بدولة السودان.

10 صور ترصد إقبالا غير مسبوق على المتحف المصري بالتحرير

شهد المتحف المصري بالتحرير، في الساعات الأولى له اليوم، إقبالا كبيراً من السياح الأجانب والزوار المصريين.

نجيب ساويرس يكشف حقيقة ترشحه لإدارة قطاع غزة

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لم يتلق أي عرض رسمي بشأن ترشحه لإدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه اطلع على الخبر عبر وسائل الإعلام مثل الجميع.

الطقس غدًا.. أجواء خريفية وتحذير من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية -(تفاصيل)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

مصر تدفع بمعدات وفريق متخصص للمساعدة في انتشال جثامين الرهائن الإسرائيليين بغزة

أكدت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر دفعت بمعدات وفريق متخصص للمساعدة في انتشال جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل للقناة.