المحامين يُعلن موعد عرض ميزانيات النقابة العامة من 2017 حتى 2024

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا بشأن إعلام الجمعية العمومية للمحامين بموعد عرض ميزانيات النقابة العامة.

وأوضح البيان أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر، سيتم عرض الميزانيات الخاصة بالنقابة العامة للمحامين، وذلك على النحو التالي:

الفترة الزمنية: من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٤

الترتيب: سيتم عرض الميزانيات بالتتابع الزمني

الفاصل الزمني: ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى



اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل



5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه



الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات



