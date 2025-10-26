إعلان

المحامين يُعلن موعد عرض ميزانيات النقابة العامة من 2017 حتى 2024

كتب- عمرو صالح:

02:00 ص 26/10/2025

عبدالحليم علام نقيب المحامي

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا بشأن إعلام الجمعية العمومية للمحامين بموعد عرض ميزانيات النقابة العامة.

وأوضح البيان أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر، سيتم عرض الميزانيات الخاصة بالنقابة العامة للمحامين، وذلك على النحو التالي:

الفترة الزمنية: من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٤

الترتيب: سيتم عرض الميزانيات بالتتابع الزمني

الفاصل الزمني: ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى


عبدالحليم علام النقابة العامة نقيب المحامين

