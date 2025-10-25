

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل جديدة حول الجهود المصرية لحل أزمة غزة، مؤكدًا أن مصر تريد إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية mbc مصر: "مصر بالفعل أخبرت أمريكا وإسرائيل وحماس بارسال معدات وأفراد للبحث عن جثث الأسرى"، مشيرًا إلى أن هناك 13 أو 14 جثة ما زالت مفقودة تحت الأنقاض.



وأضاف أديب "الجثة عند الإسرائيلي زي اللي عايش بالظبط.. هي مرجعية يهودية"، مؤكدًا أن التعقيدات حول هذا الملف تستدعي تدخلاً مصريًا حاسمًا.



وتابع: "المصري قال للإسرائيلي طيب أنا هدخل وأدور"، مؤكدًا أن الرد المصري كان حاسمًا رغم معارضة تل أبيب.



وأكد مقدم "الحكاية" أن هذا الموقف يدل على "قوة وحكمة ورغبة واضحة جدًا في أن هذا الأمر ينتهي تمامًا.. مصر تريد الملف بتاع غزة ينغلق تمامًا".



كما استشهد أديب بالحفل الذي أقيم بالعاصمة الإدارية كدليل على التزام مصر بالقضية الفلسطينية، قائلاً: "الريس قعد طفلة فلسطينية جنبه.. هذه هي القضية بالنسبة لنا".



وأضاف أن مصر تقول للجميع: "أنت الموقع.. أنا الجار.. أنا اللي عندي الخبرة والمعدات.. أنا اللي أقدر أحل الموضوع".



وحذر أديب من عواقب فشل الاتفاق الحالي، مؤكدًا أن "هذا الأمر لو فشل.. عندنا في مصر مشكلة كبيرة".



وأشار إلى أن مصر تضع كل ثقلها لضمان نجاح العملية، وتتعامل مع الملف بمنتهى الجدية والمسؤولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.