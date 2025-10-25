أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن احتفالية "وطن السلام" التي أُقيمت بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة حملت رسائل قوية عن دور مصر في تحقيق السلام.

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، إن الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهرت أن السلام لا يتحقق إلا بقوة قادرة على فرضه، مشيرة إلى نجاح مصر في مؤتمر شرم الشيخ كمثال على هذا الدور.

وأضافت أن مدينة الفنون، التي استضافت الحدث، تمثل إنجازًا يفخر به كل مصري، مشيرة أن هذه المدينة، التي أشرف على إنشائها اللواء محمد أمين، مستشار الرئيس الراحل، تضم مسارح ودار أوبرا مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، مما يعكس التطور الكبير في البنية الثقافية المصرية.

وتابعت الحديدي قائلة إن مشهد الأطفال خلال الاحتفالية كان الأبرز والأكثر تأثيرًا.

وأكدت أن حديثهم العفوي مع الرئيس السيسي أضفى جوًا من الدفء والتلقائية، معبرًا عن روح الوحدة والأمل التي تميزت بها الاحتفالية في شهر أكتوبر، شهر الانتصارات.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضافت أن مصر خاضت حروبًا كثيرة من أجل فلسطين، مؤكدة أن هذه القضية تأتي في صدارة أولويات الدولة بعد قضية الوطن نفسه.