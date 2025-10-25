الطقس غدًا.. أجواء خريفية وتحذير من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية من 9:4 صباحا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.