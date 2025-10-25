شارك الفنان محمد سلام في احتفالية "مصر وطن السلام" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قوبل ظهوره على المسرح بعاصفة من التصفيق الحار.

وبدأ سلام بدعوة الجميع لزيارة سيناء قائلاً: "لازم تروحوا وتشوفوها بعينيكم لو عايزين تعرفوها فعلاً، مش مجرد قراية من كتب وبس".

وأضاف الفنان محمد سلام: "كنت بقول لوالدي يوديني سينا في أول إجازة، ولما كبرت ورحت سينا، عرفت إن كل الكلام اللي كنت بسمعه عنها طلع ولا حاجة قياساً باللي شفته".

وأشار سلام إلى جمال الطبيعة السيناوية قائلاً: "شاهدت جبالًا وبحرًا وسحرًا"، معربًا عن إعجابه الشديد بأهل سيناء.

وتابع: "ناس ماشفتش في حياتي زيهم في جدعنتهم وطيبتهم"، مؤكداً أنهم حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.

وأكد الفنان على أهمية التقاليد قائلاً: "التقاليد يعني حاجات يتربوا عليها من وهم صغيرين"، ثم أوضح بعض هذه القيم النبيلة مثل "إكرام الضيف، نصرة المظلوم، وحفظ النسب". وتابع بإعجاب: "كل واحد فيهم عارف نسبه بالضبط من أول أبوه لجد جد جد لعاشر جد".

كما أشار سلام إلى مقولة مشهورة لأهل سيناء تظهر تمسكهم بعاداتهم، فقال: "بيقولوا: قطع الوريد ولا قطع العوايد"، موضحاً أن هذا يعني أن عاداتهم وتقاليدهم لا يمكن أن يتخلوا عنها أبداً مهما حصل.