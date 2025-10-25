السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «سلام يا مصر» في احتفالية وطن السلام

كتب- عمرو صالح:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، فيلما تسجيليًا "سلام يا مصر".

تقدم الحفل النجمة إسعاد يونس، وتضم الاحتفالية كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعرب منهم محمد منير وأصالة وآمال ماهر وأحمد سعد ومحمد حماقي وحمزة نمرة ومدحت صالح.

ومجموعة من ألمع الفنانين أبرزهم هشام ماجد ومصطفى غريب ومحمد سلام وأحمد غزي ونور النبوي ويوسف عمر ومصطفى عماد ومحمد سلام، كما أن هناك فقرة خاصة يقدمها أحمد غندور "الدحيح.

